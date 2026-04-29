ドル円、一時１５９円台後半まで買い戻されるイラン情勢に和らぐ気配見られず＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、海外時間にかけてドル高が優勢となり、ドル円は一時１５９円台後半まで買い戻される場面も見られた。東京時間には日銀決定会合を受けて１５８円台に下落していた。 イラン情勢に和らぐ気配が一向に見られず、原油高が続いていることがドル高を誘発。ＵＡＥが５月１日付でＯＰＥＣおよびＯＰＥＣプラス