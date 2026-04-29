【前後編の後編/前編からの続き】先頃国会では、著名芸能人の遺産相続を取っかかりに、日本の相続税のあり方が議論されていた。かつては、もっぱら資産家にかけられるもので一般庶民には無縁とされてきたのだが、それも今は昔。残される者たちへ円滑に資産を移行するための方策をお伝えする。＊＊＊【貴重写真】あまりにも“美少女”デビュー直後、14歳の「中山美穂さん」前編では、有名人を例に相続税にまつわるトラブル