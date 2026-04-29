２０２１年１１月８日に呼吸不全のため死去した人気占い師・細木数子さん（享年８３）の若かりし頃の写真が披露され、話題を呼んでいる。娘で占い師の細木かおりさんが２８日までにインスタグラムを更新し、「いよいよＮｅｔｆｌｉｘシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が公開されましたね」と書きだし、「実はどうしても内容が気になってしまって、Ｎｅｔｆｌｉｘさんに『さすがに事前に観せてください！』とお願いし、３話までは観