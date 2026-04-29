３月をもって「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」の気象予報士を卒業した穂川果音が２８日までに自身のＳＮＳを更新。ラーメンを楽しむプライベートショットを披露した。インスタグラムに「ちょっと遠出♪ラーメンの時間が幸せすぎるーーー」と記し、グレーの半袖トップス姿で熱いラーメンを“ふうふう”と冷ます姿などをアップ。「さて、どーこだ？」と問いを投げかけた。この投稿には「とんこつラーメンっぽそうなので中洲の屋台