すったもんだの末に今年度予算が成立。国会は中盤戦に突入したが、参院自民党はドタバタが続いている。＊＊＊【写真を見る】高市首相ににらまれた「新・参院のドン」とは？焦りの表れ政治部デスクが解説する。「“新・参院のドン”と呼ばれる、自民党の石井準一参院幹事長の動きが目立っています。今月15日の記者会見で、新グループ『自由民主党参議院クラブ』の設立を明らかにしました」衆院と異なり、参院で与党は過半数