©️ABCテレビ 1人の死をきっかけに、元不倫カップルら“出会ってはいけない男女5人”が食卓を囲むことになるとは……。ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠、毎週日曜よる10時15分～）第3話で描かれた餃子パーティーに、「地獄絵図すぎる」「お通夜空気」などと視聴者たちが衝撃を受けた。 【TVer】「不倫してたくせに酒は飲むんだ」とある女性の死から繋がってしま