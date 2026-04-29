【ウィーン共同】ハンガリーのオルバン首相が議会総選挙の大敗を受け、右派「フィデス・ハンガリー市民連盟」の党首を辞任する意向を示したことが28日分かった。地元メディアが党幹部の話として伝えた。党は受理せず、6月13日の党大会で最終決定するという。オルバン氏が党首を続ける可能性も残っている。オルバン氏は今月25日、「私が必要とされているのは議会ではなく、愛国運動の再編の場だ」とX（旧ツイッター）で主張し、