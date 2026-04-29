韓国で20年以上の活動歴を誇る人気チアリーダー、ベ・スヒョンの美貌が話題だ。【写真】「期待していいよ」韓国チアの“脱アジア級”ボリューム感ベ・スヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「5連勝！私たちのチーム最高♡」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。公開された写真には、学校の教室と思われる室内で黒板をバックに佇むベ・スヒョンが写っている。黒板にはチョークで「Cheerleading！」と大きく書