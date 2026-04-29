世の中には感情を溜め込む「ストック型」と、溜め込まない「フロー型」の2つのタイプの人がいる。かつては我慢強いストック型タイプが成功していたが、令和に入りその常識が崩れ始めているという。人気精神科医が、毎日を生きやすくする思考術を教える。※本稿は、精神科医の和田秀樹『落ち込まない 考えすぎない気持ちの整理術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。感情を溜め込む「ストック型