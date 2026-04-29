現地時間４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで、昨シーズン覇者のパリ・サンジェルマンが伊藤洋輝の所属するドイツ王者バイエルンとホームで対戦した。連覇を狙うパリ・サンジェルマンは15分、ペナルティエリア内でパチョがディアスを倒してPKを献上。これを相手エースのケインに決められ、17分に先制を許す。それでも24分、左サイドから切れ込んだクバラツヘリアが鮮やかにネットを揺らすと