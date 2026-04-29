◇パ・リーグソフトバンク7―1オリックス（2026年4月28日京セラD大阪）ソフトバンクの先発・松本晴が2試合連続でオリックスを相手にゲームメークした。2回に先制を許したが、粘り強く投げて6回2安打1失点。6回にはピンチで西川、森友を三振に抑え、計8三振を奪った。左腕は「海野さんのリードを信じて死に物狂いで投げました」と振り返り、カード頭を託した小久保監督は「状態は良くなかったが変化球で試合をつくった