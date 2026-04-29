◇パ・リーグソフトバンク7―1オリックス（2026年4月28日京セラD大阪）ソフトバンクの大関が29日のオリックス戦で、今季初登板だった3月31日の楽天戦以来の2勝目を目指す。前回22日の西武戦は黒星こそついたが、最速146キロと出力が上向いて7回3失点。「いい方向に向かっていると思うので、さらに（出力を）上げていけるような試合にしようと思い準備してきた」。体のひねりを意識した投球フォームで好調打線を封じる。