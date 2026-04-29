◇パ・リーグソフトバンク7―1オリックス（2026年4月28日京セラD大阪）ソフトバンク・木村光の見事な火消しも光った。4―1の8回に3番手のヘルナンデスが先頭打者への四球後に2連打を浴びて満塁。1死を取った後にバトンを受け、4番・太田を3球目スプリットで二ゴロ併殺に抑えると力強く吠えた。今季11試合に登板して1失点と安定感は抜群。小久保監督は「あの場面でよく抑えてくれた」と称えた。