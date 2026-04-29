日本テレビ系「笑点」（日曜後5・30）の5月3日の放送回で、あるメンバーが座布団を10枚獲得し豪華賞品を受け取る。座布団10枚の達成は、昨年11月30日放送の立川晴の輔以来、約5カ月ぶりで、2026年初となる。先週26日の放送で、大喜利の冒頭に司会の春風亭昇太が「今回の座布団10枚獲得賞品のキーワードは“宝の山”ですから、皆さん頑張ってください」とメンバーを激励。1問目のお題「止まらない」川柳では、5枚座布団を獲得し