◇パ・リーグ日本ハム2―1西武（2026年4月28日ベルーナD）ヒーローはピンチのときに現れる。日本ハム・玉井大翔投手（33）は1―1の8回2死満塁でマウンドに上がった。28日の西武戦だ。打席には初回に、先発左腕・細野から先制ソロを放った長谷川だった。「（押し出しも許されないので）とにかくゾーンで勝負するしかなかった。最後は逆球でしたけれど、なんとか抑えられて良かったです」2ボール1ストライクからの4球目