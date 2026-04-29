台湾メディアの自由時報は28日、「日本産水産物の輸入を禁止した中国がインド産へ切り替えか？」と題し、中国のインド産エビの輸入量が急増していることを伝えた。記事によると、エビに関する市場調査・分析を行う「シュリンプ・インサイト」の統計で、インドの2月のエビ輸出量が前年同月比4％増となったことが分かった。米国は依然、インド産エビの最大の買い手であるものの、2月の対米輸出は同40％と大幅に減少した。一方で、対