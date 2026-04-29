9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYA（24）が28日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。牛乳がトラウマになった出来事を明かした。今回は「うっかり食べたらヤバい食の危険」と題して放送。「食べ物でまさかの出来事は?」と聞かれた、MAYAは「小学校の時の隣のクラスの先生が、残ったご飯に牛乳をかけて食べるっていう食べ方をしているというウワサを聞いて」と独特な食べ方を耳にした。こ