◇プロ野球セ・リーグ 広島11-1巨人(4月28日、東京ドーム)投打ともに振るわず、9連戦の初戦を落とした巨人。試合後、阿部慎之助監督は「全部流れが向こうで、こっちが打っても全部いいところに飛んでアウトになった。床田(寛樹)くんにもいいところに投げられて、こちら側がどっちつかずになっていた。そこは次は対策して、こちら側で割り切らせて行けばいいかな」と振り返りました。また、今季4戦目で移籍後初勝利を目指した則本昂