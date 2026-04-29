◇パ・リーグ日本ハム2―1西武（2026年4月28日ベルーナD）先発した日本ハム・細野は7回2/3を1安打1失点だった。許した安打は初回、長谷川の先制ソロの1本のみながら5四死球で「結果だけ見ればまずまずですが、個人的に凄く課題が残った」と悔やんだ。8回に3四死球で2死満塁を招き降板。代わった玉井が好救援し、直後にチームは勝ち越しに成功した。3月31日のロッテ戦でノーヒットノーランを達成した左腕は、あと1死が奪