◇パ・リーグ日本ハム2―1西武（2026年4月28日ベルーナD）日本ハム・新庄監督の采配が的中し、連敗を4で止めた。愛称「かっちゃん」の新外国人カストロを、1軍再昇格日に即スタメン起用。同点の9回に決勝の3号ソロを放つなど、2安打2打点の活躍に指揮官は「かっちゃん、上げ時完璧でした。かっちゃんがいなかったらゾッとしました」と称えた。決断は早かった。今月17日に打率・125だったカストロの出場選手登録を抹消。