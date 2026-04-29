「有力馬次走報」（２８日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆栗東・杉山晴勢の動向。皐月賞を制したロブチェン（牡３歳）は予定通り松山でダービー（５月３１日・東京、芝２４００メートル）へ。桜花賞２着のギャラボーグ（牝３歳）は引き続き西村淳とのコンビでオークス（５月２４日・東京、芝２４００メートル）に向かう。中山