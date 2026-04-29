◇パ・リーグソフトバンク7―1オリックス（2026年4月28日京セラD大阪）ソフトバンクの上茶谷が好救援で2勝目をマークした。同点の7回に2番手で登板し、先頭で東洋大の同期・中川をフォークで二ゴロ、シーモアをスライダーで右飛、最後は野口をフォークで遊ゴロに抑えた。わずか6球で料理して笑顔でベンチに戻ると、直後の8回に打線が爆発。あらゆる役目をこなす右腕は「チームが勝てたことが何よりです」と語った。