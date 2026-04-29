ＰＯＧ２歳馬情報コーナーがスタート。まずは「厩舎編」として東西有力厩舎の素質馬をご紹介します。初回は関東の宮田厩舎。３年前の桜花賞をステレンボッシュで制すなど、毎年のように有力馬をクラシック戦線に乗せてくる名門だ。ゾロアストロが皐月賞に、ルールザウェイヴが桜花賞へ出走した宮田厩舎。今年も楽しみな逸材がそろっている。ロードカナロア産駒のユタライト（牝、母ユナカイト）は伯母が名牝アーモンドアイ。