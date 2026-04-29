◇パ・リーグソフトバンク7―1オリックス（2026年4月28日京セラD大阪）2位・ソフトバンクは28日、首位・オリックスに7―1で逆転勝ちした。1―1の8回に代打で登場した中村晃内野手（36）が決勝打。外角フォークをしぶとく左前に落とした。ベテランのいぶし銀の一打で打線は活気づき、6試合ぶりの2桁安打（12）で快勝した。チームは5カードぶりの初戦白星を挙げて、オリックスとのゲーム差を1・5に縮めた。思いを乗せた打