◇パ・リーグソフトバンク7―1オリックス（2026年4月28日京セラD大阪）1メートル94、96キロ。規格外の23歳は実に頼もしかった。ソフトバンクの笹川が今季1軍初昇格で即スタメン起用されて活躍。自身の“開幕戦”を2安打1打点で飾った。「追い込まれてからコンタクト率を上げるために軽打を意識しました」0―1の7回2死二塁、山崎が2ストライクから投じた3球目は見逃せばボール球だった。捕手・森友が中腰となり、要求し