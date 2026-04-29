25日、85歳で世を去った元ラグビー日本代表監督、元三洋電機（現埼玉パナソニックワイルドナイツ）監督の宮地克実さんは「悲運の闘将」と呼ばれた。1988年度から94年度にかけて全国社会人大会と日本選手権で7連覇を達成した神戸製鋼に対し、宮地さん率いる三洋は、決勝での3度を含め7度戦い、全て敗れた。両雄の激突は、当時の社会人ラグビーシーンにおけるハイライトだった。三洋の元選手で現埼玉シニアGMの飯島均が振り返