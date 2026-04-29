【ワシントン共同】米国自動車協会（AAA）は28日、レギュラーガソリンの全米平均価格が1ガロン（約3.8リットル）当たり4.17ドル（約665円）になったと公表した。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の混乱を巡る米イラン協議の停滞を受け、両国が2月28日に交戦を開始して以降の最高値を更新した。一方、トランプ大統領の支持率はロイター通信などが今月24〜27日に行った世論調査で、約1週間前から2％ポイント低下の34％となった