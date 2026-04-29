広島１１―１巨人（セ・リーグ＝２８日）――広島がいずれも今季最多１８安打、１１得点で連敗を３で止めた。床田は８回１失点で今季初勝利。巨人は先発則本が乱調で、打線も六回二死まで無安打と振るわず。序盤のヤマ場とも言える９連戦の初戦で、巨人の則本が大きく崩れた。移籍後いずれもワーストの１２安打を浴びて６失点。２カード連続勝ち越しと上昇ムードのチームに水を差し、「チームに迷惑をかけて申し訳ない」と猛省