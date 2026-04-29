◇パ・リーグソフトバンク7―1オリックス（2026年4月28日京セラD大阪）ソフトバンクの栗原が9回にダメ押しとなる左越え5号3ランを打った。「振り切れた結果です」と自画自賛しながら、「チャンスを生かして追加点をという気持ちだけでした」と安どの表情を浮かべた。