芳根京子主演、本田響矢共演のフジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』が、2026年秋に続編として帰ってくる。昭和11年を舞台に、初々しい夫婦の“うぶキュン”を描いて話題を呼んだ前作から1年。続編では昭和12年へと時代を進め、なつ美と瀧昌が“夫婦として次の段階”へ歩み出す姿を描く。『波うららかに、めおと日和』続編のティザービジュアル昨年4月期の「木曜劇場」枠で放送された同作は、西香はち氏による人気コミッ