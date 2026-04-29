きょう29日(19:00〜)に放送される中京テレビ・日本テレビ系バラエティ特番『センビキ 答えは線を引くだけです』。収録後、津田篤宏(ダイアン)、せいや(霜降り明星)、坂本花織、辻野かなみ(超ときめき宣伝部)が取材に応じ、津田とせいやが先輩・後輩の関係性を超えて“小競り合い”を見せた。(左から)せいや、津田篤宏線を引くだけですべて答えられる新感覚クイズバラエティの同番組は、これまで5回放送(今回第4弾)され、今回ついに