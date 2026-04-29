ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）金メダルの戸塚優斗（２４＝ヨネックス）が?晴れ着姿?のこだわりを熱弁した。今季は五輪のほか、ザ・スノーリーグ年間王者、Ｗ杯総合優勝と３冠を達成。全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が２８日、都内で開いた「スノーアワード２０２６」で、最優秀選手賞に輝き「自分の中でベストシーズンになったと思う。来年もこの賞が取れるように、この勢いを引き継いでいきたい