フィギュアやCD、鉄道模型など、大切にしていたコレクションを、遺族に二束三文で売り飛ばされないためにやっておくべきこととは――。コレクターが直面する“終活”のリアル。日本有数のキャラクターグッズの収集家として知られるお笑いタレント・なべやかん（55）に聞くと……。やかんがその道に足を踏み入れたのは、小学5年生のころだった。「下北沢の玩具店に怪獣ソフビが並んでいて。本当はメカゴジラがほしかったんだけ