ＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）が、ＯＺＡＷＡ（２９）への怒りを爆発させた。稲村は２８日、都内で行われた５月２日の東京・両国国技館大会に向けた会見に出席した。Ｖ７戦で相対するシェイン・ヘイストと出席予定だったが、その前にＯＺＡＷＡと内藤哲也の乱闘に割って入り登場。２人を制して止めに入ったが、ＯＺＡＷＡに口に含んだ水を吹きかけられると激高し、テーブルにたたきつ