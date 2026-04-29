坂本花織が、“引退後初バラエティ”で新たな才能をのぞかせた。フィギュアスケートを引退した坂本花織がこのほど、中京テレビ・日本テレビ系バラエティ特番『センビキ 答えは線を引くだけです』(29日19:00〜)に出演した坂本は、慣れないクイズ番組に緊張しながらも「だいぶ素の自分が出せるようになってきて、楽しめました」と充実の表情。共演したダイアン・津田篤宏からは「スタジオがスケートリンクに見えました」、霜降り明星