芸人から俳優、歌手、文化人まで、多くのタレントが出演している昨今のバラエティ番組。彼らが本音で「共演したい」と思っている相手は誰なのか。本誌は、大手広告代理店が調査した極秘データを入手。民放のバラエティ番組に出演したタレントを対象に、「共演したいのは誰か」アンケートを実施したものだ。そこで集まった378名分の回答を集計した結果、大御所MCが順当にランクインする一方、予想外の顔ぶれも名を連ねた。尊敬