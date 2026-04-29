ソフトバンクは２８日のオリックス戦（京セラ）に７―１の逆転勝ちを収め、５カードぶりに初戦を制した。中盤までは白熱の投手戦となり、ホークス打線は前回対戦でも苦戦した相手先発のショーン・ジェリー投手（２８）に６回まで３安打、無得点。天敵と化した右腕が降板した後に７点を奪って大勝した。前回１９日の対戦では初回に山川の適時打で得点。だが、それ以来１１イニング連続無得点となってしまった。試合後、小久保裕