歌手の山本リンダが、5月1日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。山本リンダ＝テレビ朝日提供今年でデビュー60年になる山本は、現在75歳。今でも年間100近くのステージをこなしており、そのための体力維持の努力も日々怠らないという。もともとはモデルとしてデビューした山本は、15歳で歌手活動をスタート。恩師・遠藤実さんとの出会いなどデビュー曲「こまっちゃうナ」の誕生秘