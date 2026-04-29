YouTubeチャンネル『もふもふモルン』に投稿されたのは、投稿主さんが交換した『新品のカーペット』を吟味する猫たちの様子。性格によってそのチェック方法は異なるようで…？最終的に満足そうな猫の姿に「カーペットを替えるだけでこんなにも可愛いところをたくさん見せてくれるお二人と主様たちに感謝です」「入念に品質チェックしてくれるのは助かりますね」といった声が集まっています。 【動画：カー