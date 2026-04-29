世界的名建築「サグラダ・ファミリア」を手掛けたスペインの建築家アントニ・ガウディ（1852〜1926年）。没後100年の節目に合わせ、ガウディの世界を体感的に紹介する展覧会「NAKED meets ガウディ展」がグラングリーン大阪（大阪市北区）内の展示施設「VS.」で開かれている。サグラダ・ファミリアのメインである「イエスの塔」が完成した歴史的節目を機とした、ガウディ財団とのコラボ公式展覧会でもあり、17万人を動員した東京