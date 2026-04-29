子どもに対して、親が「こんな風に育ってほしい」という理想を抱くのは自然なことかもしれない。しかし、その理想が強すぎると厄介だ。ガールズちゃんねるに4月下旬、「子供が、思っていたのと違う選択をして戸惑ってる」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は、子供が中学校で選んだ「部活」に対してショックを受けているという。「文化部＝陰キャ」という時代遅れのステレオタイプトピ主によれば、子供はもともと活発な