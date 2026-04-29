明日30日〜明後日5月1日は、低気圧の通過に伴い全国的に雨となりそうです。沖縄や、西日本から東日本の太平洋側を中心に雨脚が強まります。道路が冠水するほど激しく降る所もあるでしょう。風も強まります。活発な雨雲次第に東進明日30日(木)から明後日5月1日(金)にかけて、低気圧が発達しながら日本付近を通過する見込みです。雨の範囲が西から次第に広がるでしょう。特に、沖縄と、西日本から東日本の太平洋側を中心とした地域