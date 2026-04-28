俳優の水上恒司が28日、都内で行われた映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』ジャパンプレミアに、ユンホ（東方神起）、福士蒼汰、ピエール瀧、渋川清彦、ヒコロヒー、後藤剛範、内田英治監督と共に出席。「15kgぐらい筋肉と脂肪で増やした」という福士の体作りを振り返った。【写真】これはレア福士蒼汰による「やー！」に水上恒司も思わずツッコミ本作は、マ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破している