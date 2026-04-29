◆関西学生野球春季リーグ戦▽第４節２回戦近大３―１京大（２８日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）近大が京大に連勝し、勝ち点を２とした。先発の増田壮投手（３年）は９回２死まで３安打１失点の好投で今季初勝利を挙げた。近大・増田がテンポ良いピッチングで京大を牛耳った。「どんどんストライクを先行することを心かげました」。今季はエース・宮原廉（４年＝崇徳）と共に先発を任されるも３戦未勝利で最長も４イニング