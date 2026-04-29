◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）伝統の長距離Ｇ１、第１７３回天皇賞・春（５月３日、京都）で、阪神大賞典２着のアクアヴァーナルが７３年ぶりの牝馬Ｖを狙う。四位調教師は「甘くはない」と冷静なジャッジも「スタミナはあるし、京都もいい」と前向きだ。ホーエリート、ヴェルミセルを含めた３頭が、１９５３年のレダ以来となる快挙を目指す。適性を信じているからこそ、挑戦を選