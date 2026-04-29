サッカー日本代表が初出場した１９９８年のフランス大会から今回の北中米大会まで、唯一８大会連続でＷ杯に参加するスタッフがいる。日本代表キットマネジャーの麻生英雄氏（５０）だ。用具担当として、試合や練習のウェアの用意から、ボールを始め練習道具の管理などを行う。日本代表の森保一監督（５７）も「縁の下の力持ち」と全幅の信頼を寄せる麻生氏が、自らの役割やこれまでの経験、本大会に向けた思いなどを語った。（取