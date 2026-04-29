HANAの「Drop」が、4月29日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、「ROSE」「Blue Jeans」に続く自身通算3作目の累積再生数2億回突破作品となった。【動画】HANA「Drop」MV週間再生数214万5216回を記録。累積再生数は2億38万772回。本作は、2025年1月31日にHANAのプレデビュー曲として配信開始された楽曲。「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート＜クレジット：オリコン調べ