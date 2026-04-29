5月3日放送の日本テレビ系演芸番組『笑点』（毎週日曜後5：30）で、座布団10枚を達成するメンバーがいることが29日、事前告知された。座布団10枚達成は、2025年11月30日放送の立川晴の輔以来、約5ヶ月ぶりの獲得となり、2026年初となる。【番組カット】平野美宇と約20年ぶりの卓球対決！三遊亭小遊三先週26日の放送で、大喜利の冒頭に司会の春風亭昇太は「今回の座布団10枚獲得賞品のキーワードは“宝の山”ですから、皆さん