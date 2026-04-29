【ロンドン共同】英外務省は28日、在英イラン大使館がソーシャルメディアに暴力を助長する「容認できない扇動的な」書き込みをしたとして、ムサビ大使を呼び出して抗議した。英メディアによると、英国在住のイラン出身者に「祖国のために命を犠牲にする」よう呼びかける内容だった。英メディアによると、問題視されたのは15日の通信アプリ「テレグラム」への投稿。「敵に国を明け渡すぐらいなら、団結して命を懸けて戦おう」と