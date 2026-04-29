日本テレビ系「笑点」（日曜午後5時30分）の5月3日放送回で、あるメンバーが2026年初の座布団10枚獲得を達成する。昨年11月30日放送の立川晴の輔以来、約5カ月ぶりの10枚達成となる。現在の座布団獲得枚数は林家たい平が8枚、立川晴の輔が7枚、三遊亭小遊三と桂宮治が4枚ずつ、三遊亭好楽が1枚。春風亭一之輔は4月26日放送の最後に司会・春風亭昇太の悪口回答をして、せっかく獲得した2枚を持っていかれたため、ゼロ枚となっている